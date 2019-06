Il fratello di Billie Eilish Finneas ha pubblicato una nuova canzone

Puoi ascoltarla qui

Se adori la musica di Billie Eilish allora non potrai fare a meno di apprezzare anche quella del fratello Finneas. Il ragazzo, classe 1997, è co-autore e produttore del disco di debutto della sorella "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica.

Finneas ora ha pubblicato un nuovo singolo inedito - nell'arco del 2019 ha già rilasciato "Claudia" e "I Lost a Friend"- intitolato "Angel".

Finneas ha raccontato a Billboard USA che la canzone è nata nel backstage dei concerti della sorella. Billie, infatti, lo ha voluto tra i musicisti che la accompagnano sul palco.

La musica di Billie Eilish ha conquistato anche tantissime star: da Demi Lovato, che le ha fatto pubblicamente i migliori complimenti, ai BTS, i quali vorrebbero collaborare con lei in futuro.

