L’indie band sudcoreana Hyukoh tornerà in concerto in Italia ad aprile

Appuntamento a Milano

Dopo il successo del concerto dello scorso anno, gli Hyukoh sono pronti a tornare in Italia! L'indie band sudcoreana ha annunciato una data a Milano, in programma all'Alcatraz martedì 28 aprile 2020.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HYUKOH (@hyukohofficial) in data: 20 Lug 2019 alle ore 4:28 PDT

I biglietti per lo show - posto unico in piedi € 25,00 + diritti di prevendita - sono disponibili sui circuiti Vivaticket, Ticketone e Ticketmaster.

Gli Hyukoh sono formati da Ohhyuk (voce, chitarra e producer), Donggeon (basso), Hyunjae (chitarra) e Inwoo (batteria).

ph: ufficio stampa Barley Arts