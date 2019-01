Hozier: il nuovo album “Wasteland, Baby!” uscirà a marzo

Ecco la tracklist

Il 1° marzo verrà alla luce il nuovo album di Hozier intitolato “Wasteland, Baby!”.

Il disco arriva qualche mese dopo l'EP “Nina Cried Power”, la cui title track è stata realizzata insieme a Mavis Staples e Booker T. Jones.

A proposito di “Wasteland, Baby!” Hozier ha dichiarato:

"Ho lavorato a lungo durante tutto l’anno passato ed è ora giunto il momento di condividerlo. Voglio ringraziare sinceramente i fan e gli ascoltatori per il loro continuo supporto tra un disco e l'altro. Ci vediamo presto in viaggio".

Di seguito puoi dare un'occhiata alla tracklist:

1 - Nina Cried Power (featuring Mavis Staples)

2 - Almost (Sweet Music)

3 - Movement

4 - No Plan

5 - Nobody

6 - To Noise Making (Sing)

7 - As It Was

8 - Shrike

9 - Talk Refined

10 - Be

11 - Dinner & Diatribes

12 - Would That I

13 - Sunlight

14 - Wasteland, Baby!

