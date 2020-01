Hayley Williams (Paramore) ha annunciato l’uscita del suo primo album solista

In arrivo il 22 gennaio

Il 2020 sarà (anche) l'anno dell'uscita del primo album solista di Hayley Williams, carismatica voce dei Paramore. Dopo settimane di rumors, ora abbiamo la data di rilascio del disco: 22 gennaio.

L'informazione è stata svelata tramite un criptico video postato sull'account Instagram Petals For Armor, nome del nuovo progetto discografico di Hayley.

Visualizza questo post su Instagram ◼️▪️▪️ Un post condiviso da Petals For Armor (@petalsforarmor) in data: 6 Gen 2020 alle ore 2:01 PST

Che qualcosa di grosso stesse bollendo in pentola i fan lo avevano intuito quando l'artista aveva condiviso un messaggio di ringraziamento in occasione del suo 31esimo compleanno, lo scorso 27 dicembre.

"L'anno dei 30 anni è stato molto importante. Lo sarà anche quello dei 31" scriveva Heyley, "Pubblicherò nuova musica il prossimo anno. Con l'aiuto di alcuni dei miei amici più cari, ho fatto qualcosa che chiamerò solista. Si tratta di un qualcosa di speciale e ne avrete un assaggio a gennaio." Più chiara di così!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da hayley williams (@yelyahwilliams) in data: 19 Giu 2019 alle ore 4:27 PDT

Il nuovo progetto di Hayley Williams arriva tre anni dopo l'ultimo album in studio dei Paramore intitolato "After Laughter" (2017). Oltre a far parte della band, la cantante ha spesso collaborato con diversi artisti realizzando duetti di successo come "Airplanes" con il rapper B.o.B.. Il singolo è stato anche nominato ai Grammy, puoi risentirlo qui sotto!

ph: getty images