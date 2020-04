Harry Styles: quello di “Sign Of The Times” è il suo video più visto su YouTube

La canzone ha appena compiuto 3 anni

Il 7 aprile 2017 usciva "Sign Of The Times", il singolo che ha segnato il debutto solista di Harry Styles. La canzone era accompagnata da un video ufficiale che ha appena superato le 600 milioni di visualizzazioni su YouTube, confermandosi quello più visto dell'artista inglese sulla celebre piattaforma.

“Sign of the Times” by @Harry_Styles has reached 600 MILLION views on YouTube. This is his most viewed video on the platform. pic.twitter.com/WdhOYAtwv5 — Pop Crave (@PopCrave) April 17, 2020

Il videoclip è stato girato dal regista e musicista francese Woodkid presso l'isola di Skye in Scozia, ed è stato reso disponibile l'8 maggio 2017, il giorno successivo l'uscita del singolo.

Per rendere l'effetto del volo in cielo, durante le riprese Harry è stato sollevato ad un'altezza di oltre 300 metri tramite il gancio di un elicottero, senza l'uso di green screen o particolari effetti speciali. Solo in alcune scene il cantante è stato sostituito da uno stuntman.

Per rivedere il video di "Sign Of The Times" non devi far altro che cliccare play qui sotto!

In occasione del terzo anniversario del singolo, i fan di Harry Styles hanno festeggiato condividendo via Twitter i ricordi legati a "Sign Of The Times". Puoi leggerli QUI.

ph: getty images