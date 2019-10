Harry Styles: i possibili significati nascosti del video di “Lights Up”

Ecco le teorie dei fan

Nelle prime ore di venerdì 11 ottobre Harry Styles ha blessato tutti pubblicando a sorpresa l'inedito "Lights Up", primo anticipo del suo nuovo album (il secondo da solista).

Ad accompagnare la canzone c'è anche il video ufficiale ricco di scene clou, che potrebbero nascondere dei significati molto profondi.

Iniziamo dalla parte che più ha colpito l'attenzione dei fan, quella in cui Harry balla e si struscia con una serie di ragazze e ragazzi decisamente poco vestiti. In molti ci hanno letto un messaggio di accettazione - sia verso gli altri sia verso se stessi - di tutti i generi e gli orientamenti sessuali. Non a caso il video di "Lights Up" è stato rilasciato nel Coming Out Day, coincidenza che non è passata inosservata.

why is nobody talking about the meaning behind #LightsUp ?? he accepts all genders and sexualities but most importantly himself. the music video screams BI RIGHTS and the fact that he released the single on the national coming out day... — tamara (@takemyhedicine) October 11, 2019

the #LightsUp video has so many meanings; he accept all genders, all colors, all sexualities and the most important one he accept himself. if he's not the best idol ever i don't know who else is — dua knows who she is (@harryftkissy) October 11, 2019

Un'altra teoria esposta dal fandom sostiene che la scena in cui Harry si trova con gli altri ragazzi e ragazze sia una metafora della fama e di quanto questo a volte possa essere opprimente. A sostegno di ciò, un utente su Twitter sottolinea il fatto che nella clip siano gli altri a toccare ripetutamente Harry, mentre lui non lo fa verso nessuno.

Le opinioni dei fan sono praticamente unanimi riguardo la scena dove Harry sfreccia su una moto, scena che starebbe a simboleggiare la fuga verso la libertà, dal buio verso la luce.

All the lights couldn't put out the dark.



This line has so many meanings. So deep yet so shallow. Its crystal clear yet so invisible. I'm no expert in reading between the lines or interpreting songs. But this hit me where it hurts the most. #doyouknowwhoyouare #LightsUp pic.twitter.com/zwwsz1QVib — RISE OF HAROLD/TOMMO #WeMadeIt #LightsUp (@beerm_jane) October 11, 2019

Naturalmente si tratta solo di supposizioni. Finora quello che è certo è che Harry è tornato più in forma che mai! Non vediamo l'ora di saperne di più su questa nuova era musicale. Stay tuned per i prossimi aggiornamenti!

ph: getty images