Harry Styles ha annunciato l’arrivo del videoclip di “Falling” e sembra esserci un collegamento con quello di “Adore You”

Hanno un elemento in comune

Venerdì 28 febbraio Harry Styles pubblicherà il video ufficiale del nuovo singolo "Falling", estratto dal suo secondo disco solista "Fine Line". Lo ha fatto sapere lo stesso cantante tramite un post condiviso sui suoi social nel quale si vede un assaggio della clip. Dai un'occhiata qui!

Visualizza questo post su Instagram FALLING. COMING FEB 28. Un post condiviso da @ harrystyles in data: 24 Feb 2020 alle ore 7:02 PST

Molti fan si sono accorti che nel video di "Falling" sarà presente un elemento che lo collegherà a quello di "Adore You": l'acqua. E se si trattasse di un sequel? In caso volessi rivedere la clip di "Adore You" - anche se sarebbe meglio definirlo cortometraggio - clicca play di seguito!

Harry aveva presentato dal vivo "Falling" in occasione dei Brit Awards 2020, dove sul red carpet si era presentato con un paio di scarpe che tua madre ti faceva indossare da bambino. Vedere per credere.

ph: ufficio stampa