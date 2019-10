Harry Styles è salito a sorpresa sul palco durante un concerto di Kacey Musgraves

Insieme hanno cantato "Space Cowboy"

Il pubblico presente al concerto di Kacey Musgraves a Nashville la sera di venerdì 25 ottobre ha ricevuto una bellissima sorpresa. A un certo punto dello show è salito sul palco un ospite molto speciale: Harry Styles!

L'artista britannico ha raggiunto la collega per cantare insieme "Space Cowboy". Harry come sempre stilosissimo, vedere per credere.

Kacey Musgraves brought out Harry Styles to perform with her at her Nashville show. 😱 pic.twitter.com/vARIblAEwE — Pop Crave (@PopCraveMusic) October 26, 2019

Per chi non la conoscesse, Kacey Musgraves è una cantautrice statunitense classe 1988, vera e propria star del country. È sei volte vincitrice ai Grammy Award, riconosciuta con l'Innovator Award ai Billboard Women in Music e con tre Academy of Country Music Awards e cinque CMA Awards.

Una grande fan di Kacey è anche Selena Gomez, che qualche mese fa si è scatenata a un suo concerto in compagnia delle sue amiche. Le due artiste si erano anche incontrate nel backstage.

Tornando ad Harry Styles, poche settimane fa ha pubblicato la canzone inedita ""Lights Up", che ha sancito ufficialmente l'inizio della sua nuova era musicale. Il singolo è stato accolto con molto entusiasmo da parte dei fan, merito anche di un videoclip decisamente hot che puoi vedere qui sotto.

La canzone è un primo anticipo del nuovo album, il secondo della sua carriera solista, in uscita prossimamente. In una lunga intervista rilasciata a Rolling Stone USA, Harry aveva dichiarato che il disco sarà "tutto sul fare sesso e sul sentirsi tristi". Stay tuned per conoscere tutte le prossime novità!

