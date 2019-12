Il sondaggione che fa al caso tuo

Today is the day: il tanto atteso secondo disco solista di Harry Styles "Fine Line" è finalmente TUO! Siamo sicuri che lo avrai già ascoltato una marea di volte e che hai già una canzone del cuore tra le 12 che formano l'album.

Noi di MTV abbiamo pensato di proporti un sondaggione che ti permetta di esprimere le tue preferenze. Cosa aspetti, dicci quale brano ami di più!

ph: ufficio stampa