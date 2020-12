Harry Styles ha celebrato il primo anniversario di “Fine Line” con questo messaggio

Da leggere assolutamente

Il 13 dicembre 2019 Harry Styles pubblicava "Fine Line", il suo secondo album in studio da solista. Un disco che lo avrebbe consacrato come una delle pop star di maggior talento al mondo.

Basti pensare che "Fine Line" è stato inserito da Rolling Stone nella lista dei 500 migliori album. Anche qui in Italia ha riscosso molto successo: è certificato disco di platino!

In occasione del primo anniversario del progetto, Harry ha scritto via Instagram questo dolcissimo messaggio:

"Fine Line compie un anno. Non potrei essere più grato a tutti voi che trovate continuamente nuovi modi per cambiare la mia vita. Grazie per averlo ascoltato e per tutto il resto. Vi amo sempre, ma soprattutto oggi."

Anche i fan di Harry non si sono certo dimenticati di celebrare come si deve il primo anno di vita dell'album. Nella giornata del 13 dicembre l'hashtag #OneYearofFineLine è stato in cima alle tendenze di Twitter.

Un anno da questo album meraviglioso, che ho ascoltato all'infinito e che ho amato alla follia. Non potrei essere più orgogliosa, solo GRAZIE 💚#OneYearofFineLine pic.twitter.com/8eEOKYa55u — maris🍓 (@Freehugshere) December 13, 2020

Non potrei essere più fiera di seguire una persona così rara. Preziosa.

Un Artista unico.



E siamo ad un anno.

Love you Harry. 🤍



#OneYearofFineLine#1yearofFineLine #HarryStyles pic.twitter.com/yJacsRkHoD — Soph.F (@Sophie_Ferres) December 13, 2020

buon compleanno a Fine Line: un album che mi ha fatto piangere, mi ha fatto ridere e mi ha insegnato ad amarmi #fineline #OneYearofFineLine #HarryStyles pic.twitter.com/zTkE3mt6xh — mariavittoria (@mavimelonss) December 13, 2020

