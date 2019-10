Harry Styles è tornato con il nuovo singolo “Lights Up” e il videoclip più hot di sempre

L'atmosfera si fa calda!

Il risveglio questa mattina è stato più dolce del solito con il nuovo singolo - pubblicato a sorpresa - di Harry Styles! Il cantante britannico ha scelto "Lights Up" come brano che segna il suo ritorno sulle scene, brano pubblicato nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @harrystyles in data: 10 Ott 2019 alle ore 8:02 PDT

Ad accompagnare la canzone c'è anche un video ufficiale decisamente... HOT! La clip è stata girata in Messico: tra le scene clou traviamo quella in cui Harry balla e si struscia con un gruppo di ragazze e ragazzi, tutti decisamente poco vestiti. Prima di cliccare play qui sotto ti consigliamo di sederti!

In "Lights Up" Harry ripete più volte "Do You Know Who You Are?", frase apparsa nei giorni scorsi su una serie di cartelloni affissi all'improvviso in giro per il mondo. Si trattava di una serie di indizi che lasciavano presagire il grande ritorno della pop star.

"Lights Up" è il primo anticipo del nuovo album di Mr. Styles, il secondo della sua carriera solista, in uscita tra poco. In una lunga intervista rilasciata a Rolling Stone USA, Harry aveva dichiarato che il suo nuovo disco sarà "tutto sul fare sesso e sul sentirsi tristi". Stay tuned per conoscere tutte le prossime novità!

ph: getty images