Harry Styles è salito a sorpresa sul palco durante un live di Lizzo

Un duetto da urlo

Durante il suo concerto a Miami del 30 gennaio, Lizzo ha fatto la migliore delle sorprese al suo caloroso pubblico portando sul palco una pop star amatissima: Harry Styles! I due hanno dato vita a un duetto da urlo cantando insieme a hit "Juice".

Dai un'occhiata ai video dei fan postati sui social e preparati a scatenarti!

Harry Styles @ the Lizzo concert in Miami pic.twitter.com/ho9Fis6COS — dominique (@laurenjxixi) January 31, 2020

More of Harry and Lizzo performing Juice in Miami - January 30 (vía laurenjxixi) pic.twitter.com/fcnOv9Hqkx — HSD Media (@HSDMedia) January 31, 2020

FULL VIDEO OF HARRY AND LIZZO SINGING JUICE pic.twitter.com/j2MKP21BwF — erin (@guccidaydreams) January 31, 2020

Harry ha dimostrato di essere un grande fan di Lizzo anche quando ha scelto di eseguire una cover di "Juice" durante la sua partecipazione dello scorso dicembre a BBC Radio 1, dove l'artista si è esibito all'interno di Live Lounge. In quell'occasione aveva speso delle bellissime parole per la collega: "Penso sia fantastica, è una degli artisti più interessanti che ci sono al momento. Lei è esattamente quello che vuoi che un artista sia, cioè se stessa." Come non essere d'accordo con Harry!

Non è la prima volta che Harry Styles sale a sorpresa sul palco durante un concerto di un altro cantante. Era successo anche a ottobre, quando era stato ospite dello show di Kacey Musgraves a Nashville. QUI puoi rivedere la loro performance.

ph: getty images