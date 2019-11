Harry Styles in Italia a maggio: annunciati due concerti a Torino e a Bologna

YESSA!

Era nell'aria da tempo, ma solo ora è arrivata la conferma ufficiale: Harry Styles ha annunciato le date del Love On Tour, che lo porterà in giro per il mondo da aprile a ottobre 2020.

Naturalmente in calendario non poteva mancare l'Italia, dove la pop star si esibirà in primavera. Apri l'agenda e segnati tutto quello che c'è da sapere sui concerti!

Harry Styles - Love On Tour

15 maggio - Torino, PalaAlpitour

16 maggio - Bologna, Unipol Arena

I biglietti per gli show italiani saranno disponibili in anteprima per i titolari di Carta American Express a partire dalle ore 10.00 di lunedì 18 novembre ticketmaster.it/americanexpress. Gli iscritti a My Live Nation avranno accesso alla pre-sale già dalle ore 10.00 di giovedì 21 novembre su livenation.it; mentre la messa in vendita generale avrà inizio a partire dalle ore 10.00 di venerdì 22 su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Circa 1€ dal costo di ogni biglietto verrà devoluto in beneficenza.

La tournée mondiale di Harry sarà a sostegno del nuovo album - il secondo da solista - "Fine Line", in uscita il 13 dicembre. Al momento non si conosce ancora la tracklist, ma è stata svelata solo la copertina, che ha destato scompiglio tra i fan a causa di una misteriosa mano nera. Cliccando qui puoi leggere le teorie a riguardo più quotate.

Il primo anticipo di "Fine Line" è stato il singolo "Lights Up": per rivedere il video (decisamente hot) non devi far altro che cliccare play qui sotto.

