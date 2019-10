Harry Styles ha ringraziato i fan dopo l’uscita del nuovo singolo “Lights Up”

La nuova era musicale di Harry Styles è ufficialmente iniziata venerdì 11 ottobre, con l'uscita del singolo inedito "Lights Up".

La canzone è stata accolta con molto entusiasmo da parte dei fan - merito anche di un videoclip decisamente hot - a tal punto da balzare al primo posto della classifica mondiale dei brani più scaricati da iTunes e detronizzare (anche se per poco) "Señorita" di Shawn Mendes e Camila Cabello.

Come sempre, Harry ha colto tutto l'affetto e il sostegno dimostrato dal suo fandom, che ha voluto ringraziare con questo tweet:

"Grazie mille a chiunque ha ascoltato "Lights Up". Ho adorato realizzarla, spero la stiate godendo anche voi."

Thank you so much to everyone listening to LIGHTS UP. I loved making it, hope you’re enjoying it.



Love, H.https://t.co/td8ljcIqUN