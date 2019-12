Nella canzone di Harry Styles “Cherry” si sente la voce di una sua famosa ex

Indizio: parla francese

Tra le 12 canzoni (QUI puoi dirci qual è la tua preferita) del nuovo album di Harry Styles che più hanno destato l'attenzione dei fan c'è senza dubbio "Cherry".

Sul finire della traccia numero 5 di "Fine Line" si sente la sensuale voce di una ragazza che parla in francese. Si tratta di Camille Rowe - top model 33enne nata a Parigi da madre americana e padre francese - con il quale Harry ha vissuto una storia d'amore.

La relazione tra Harry e Camile aveva avuto inizio nell'estate 2017, quando i due erano stati visti per la prima volta assieme a un concerto a New York. A Natale di quell'anno, il cantante aveva presentato la super modella alla sua famiglia. A luglio 2018 il loro legame era giunto a conclusione a causa (secondo quanto riportato dal Sun) dei tanti impegni di entrambi: lui con la musica e lei con le sfilate.

Stando alle teorie dei fan, in "Cherry" Harry Style darebbe voce alla sua gelosia nei confronti del nuovo compagno di Camille, e riconoscendo quanto il tempo passato con la ragazza sia stato prezioso e abbia contribuito a renderlo ciò che è ora.

