Harry Styles che canta “Juice” di Lizzo è TUTTO

Adoriamo

In questo momento Harry Styles è impegnato nella promozione del suo nuovo album "Fine Line", uscito il 13 dicembre. Tra gli appuntamenti in agenda c'è stata anche l'ospitata BBC Radio 1, dove l'artista si è esibito all'interno di Live Lounge.

Tra le canzoni che ha cantato c'è il suo ultimo singolo "Adore You" e una cover di una canzone che ti ha fatto impazzire nel corso del 2019. Stiamo parlando di "Juice" di Lizzo! Per sentire com'è interpretata da Harry Styles non devi far altro che far partire il video qui sotto.

Tra un impegno promozionale e l'altro, il 25enne ha rilasciato una lunga intervista a The Guardian nella quale ha affrontato il tema della sua sessualità. QUI puoi leggere cosa ha dichiarato!

Hai sentito che Harry ha annunciato le date del Love On Tour, che lo porterà in giro per il mondo da aprile a ottobre 2020? Naturalmente in calendario non poteva mancare l'Italia, dove si esibirà in primavera. Yessa!

ph: ufficio stampa, credito Helene Pambrun