Harry Styles: “Adore You” sarà il nuovo singolo estratto da “Fine Line”

In arrivo il 6 dicembre

Non passa giorno senza un aggiornamento sui prossimi progetti musicali di Harry Styles. E per fortuna, diciamo noi!

L'ultimo in ordine di tempo riguarda il nuovo singolo estratto del suo secondo album solista "Fine Line". Dopo l'apripista "Lights Up", la scelta di Harry è caduta su "Adore You". Il brano uscirà il 6 dicembre, come confermano una serie di poster affissi in diverse città.

Promo posters have been spotted for what appears to be @Harry_Styles’ next single, “Adore You” coming Friday, Dec. 6th. 🐟 pic.twitter.com/oMsFMLmByi — Pop Crave (@PopCrave) November 30, 2019

L'annuncio di "Adore You" come nuovo singolo è arrivato qualche giorno dopo un'insolita campagna pubblicitaria su una misteriosa isola chiamata "Eroda". Si trattava di un luogo inventato, usato da Harry e il suo team per creare il giusto hype attorno al nuovo brano. Infatti il nome "Eroda" non è altro che "Adore" al contrario. Il pesce inserito nella campagna di marketing dell'"isola che non c'è" è lo stesso apparso nei manifesti che confermano l'uscita del singolo.

Come sa fare promozione Harry nessuno mai!

"Fine Line" vedrà la luce il 13 dicembre, circa due anni dopo "Harry Styles", il disco che ha segnato il suo debutto solista uscito a maggio 2017. Il nuovo album sarà seguito da un tour mondiale, che toccherà l'Italia in primavera con due concerti a Torino (15 maggio) e a Bologna (16 maggio). Clicca qui per avere tutte le informazioni utili sui concerti, prezzi dei biglietti compresi.

ph: press