Halsey: Yungblud ha realizzato una canzone con un’ex fiamma della cantante

Recentemente Yungblud ha realizzato una collaborazione con una vecchia fiamma di Halsey. Stiamo parlando di Machine Gun Kelly, che ha inciso insieme al cantante inglese e a Travis Barker - storico batterista dei Blink 182 - il nuovo singolo "I Think I'm Okay".

I tre artisti appaiono fianco a fianco anche nel video ufficiale del singolo, che puoi vedere qui sotto.

Halsey e Yungblud sono una coppia già da qualche mese, più precisamente dallo scorso novembre, mese in cui hanno iniziato a frequentarsi. Insieme sono carinissimi! Pochi giorni fa la pop star di "Without Me" ha pubblicato un tenero scatto della sua dolce metà che dimostra quanto siano affiatati.

Prima che Halsey iniziasse la relazione con l'ex G-Eazy - conclusasi la scorsa estate - i tabloid americani avevano insistito su un flirt con Machine Gun Kelly.

Nessuno dei due aveva confermato, ma quando Rolling Stone aveva menzionato Halsey intervistando Machine Gun Kelly, lui aveva dichiarato: "Non voglio commentare titoli, etichette o altro. Ma voglio dire che mi sento come se avessi ancora 16 anni".

Machine Gun Kelly sarà in Italia il prossimo settembre, quando terrà un concerto a Milano. Clicca qui per conoscere tutte le informazioni utili sullo show!

ph: getty images + ufficio stampa