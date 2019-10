Halsey: dopo aver cantato un pezzetto di “Lover” dal vivo, ha detto di voler collaborare con Taylor Swift

Taylor hai sentito?

Dal palco della manifestazione We Can Survive, Halsey ha ribadito ancora una volta la sua grande stima per Taylor Swift.

La pop star di "Without Me" ha raccontato ai fan quanto ama l'ultimo album della collega, intonando anche un pezzettino della title track "Lover". Infine Halsey ha detto di voler collaborare con Tay Tay in futuro. Ce lo auguriamo anche noi!

📹 | Halsey on stage as the surprise guest at #WeCanSurvive praising Taylor Swift and her new album #Lover, she also sings a bit of Lover the song and says she would love to collaborate with her (vid by @lemonswifts) pic.twitter.com/VJQ3QXV1OD — Taylor Swift News (@TSwiftNZ) October 20, 2019

Non è la prima volta che Halsey dimostra in pubblico tutta la sua ammirazione per Taylor. Era successo anche lo scorso marzo, quando le ha fatto i complimenti per una lunga intervista rilasciata al magazine Elle UK. La star di "Lover" le aveva risposto nel modo più dolce possibile: clicca qui per leggere il botta e risposta!

Halsey sarà in concerto in Italia a inizio 2020. La pop star salirà per la prima volta sul palco del Mediolanum Forum di Milano giovedì 13 febbraio. Per conoscere tutte le informazioni utili a riguardo - prezzi dei biglietti compresi - VAI QUI.

ph: getty images