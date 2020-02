Halsey a Milano: la probabile scaletta del concerto al Forum

Lo show si avvicina!

Dopo aver preso il via il 6 febbraio da Madrid, il Manic World Tour di Halsey sbarcherà al Mediolanum Forum di Milano il 13 febbraio. Un concerto attesissimo dai fan, durante il quale potranno ascoltare i successi che hanno segnato la carriera della pop star oltre i brani del nuovo disco pubblicato il 17 gennaio.

Visualizza questo post su Instagram is it really that strange if I always wanna change? @donslens Un post condiviso da halsey (@iamhalsey) in data: 10 Feb 2020 alle ore 8:14 PST

Per arrivare preparato allo show milanese di Halsey ti consigliamo di dare un'occhiata alla probabile scaletta. Di seguito trovi quella proposta durante la data del 7 febbraio a Madrid. Chissà se rimarrà invariata o se ci saranno delle sorprese!

1. Nightmare

2. Castle

3. Heaven in Hiding

4. Eyes Closed / Die for Me

5. You Should Be Sad

6. Haunting

7. Forever ... (Is a Long Time)

8. I Hate Everybody

9. Colors pt. II

10. Colors

11. Walls Could Talk

12. Bad at Love

13. 3am

14. Finally // Beautiful Stranger

15. 100 Letters

16. Is There Somewhere

17. Killing Boys

18. Hold Me Down

19. Clementine

20. Graveyard

21. 929

22. Ashley

23. Gasoline

24. Without Me

ph: press