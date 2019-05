Halsey ha presentato il suo nuovo singolo “Nightmare” in uno strip club

HOT

Halsey ha deciso di presentare il suo nuovo singolo "Nightmare" - uscito venerdì 17 maggio - in una location molto particolare: uno strip club! La cantante si è esibita in un locale per adulti lo scorso week end, per dimostrare tutto il suo supporto alle sex workers e al diritto di essere tutelate in un ambiente di lavoro sicuro.

Halsey performing at a strip club last night pic.twitter.com/kGZUDFz4xI — Halsey Updates (@HalseyInsiders) 18 maggio 2019

my gay heart is so weak i would literally faint?? @halsey pic.twitter.com/a2UpvY1Bkg — 𝖆𝖑𝖎 (@nightmaureum) 18 maggio 2019

Dopo alcune polemiche seguite a questa esibizione, Halsey ci ha tenuto a sottolineare che il suo sostegno va a tutte le lavoratrici del sesso adulte e consenzienti, che non hanno nulla a che vedere con lo sfruttamento o gli abusi, che invece vanno combattuti nel modo più severo possibile.

La battaglia di Halsey per i diritti delle donne è ripresa anche nel testo di "Nightmare", che vuole smascherare le pressioni che le ragazze sentono sul fatto di doversi sentire sempre accomodanti e delicate. Di seguito puoi rivedere il video che accompagna la canzone, ci sono anche Cara Delevingne e Suki Waterhouse!

