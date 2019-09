Halsey ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Graveyard”

Che il countdown abbia inizio!

Segnati in rosso sul calendario venerdì 13 settembre. In questa data uscirà "Graveyard", nuovo singolo inedito di Halsey. Ad annunciarlo è stata la stessa cantante via social, dove ha postato anche la copertina del brano.

Stando a quel che si dice in rete, la canzone sarebbe stata realizzata in collaborazione con l'autore e producer di hit Louis Bell, che con Halsey ha già lavorato in "Without Me". Inoltre Louis ha collaborato a successi come "Havana" di Camila Cabello, "Sucker" dei Jonas Brothers e "Lover" di Taylor Swift.

It appears that 2019’s biggest hitmaker @LouisBellMusic is behind @Halsey’s new single, “Graveyard” after he shared the song announcement.



The producer worked on Halsey’s #1 smash, “Without Me” as well as “Sucker,” “Havana” “Sunflower” and Swift’s ‘Lover,’ among other projects! pic.twitter.com/j5sqj0INcX — Pop Crave (@PopCrave) September 3, 2019

"Graveyard" sarà un anticipo del nuovo album di inediti di Halsey, sul quale è al lavoro da parecchio tempo.

Già lo scorso marzo la cantante aveva rassicurato i fan sul suo prossimo disco, garantendo che sarebbe uscito entro la fine del 2019. "Scrivere questo album è stata una lezione per perdonare me stessa", aveva dichiarato la pop star aggiungendo anche quale sarà il mood del progetto. Clicca qui per scoprirlo.

L'ultimo album in studio di Halsey è "Hopeless Fountain Kingdom", pubblicato il 2 giugno 2017.

ph: getty images