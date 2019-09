Halsey sarà in concerto al Forum di Milano a febbraio: tutte le informazioni utili sui biglietti

Il 13 per l'esattezza

La Monday Motivation di oggi ce la fornisce Halsey, con l'annuncio del suo ritorno live in Italia. La cantante sarà in concerto per la prima volta al Mediolanum Forum di Milano giovedì 13 febbraio.

Qui sotto trovi tutte le informazioni utili sui biglietti, prezzi compresi.

Parterre in Piedi: 45,00 € + diritti di prevendita

Primo Settore Anello A: 45,00 € + diritti di prevendita

Primo Settore Gold: 45,00 € + diritti di prevendita

Secondo Settore Anello B: 35,00 € + diritti di prevendita

La prevendita esclusiva per gli iscritti MyLiveNation aprirà alle ore 10:00 di giovedì 26 settembre; i biglietti saranno disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10:00 di venerdì 27 settembre.

Il concerto - aperto dalla band Pale Waves - sarà un'imperdibile occasione di ascoltare dal vivo le canzoni del nuovo disco di Halsey intitolato "Manic", in uscita nel 2020, oltre che cantare a squarcia gola i successi della sua carriera, come "New Americana". Il brano l'ha lanciata nell'Olimpo del music biz: qui sotto puoi rivedere il videoclip!

ph: getty images