Halsey ha pubblicato una nuova versione di “Without Me” ft. Juice WRLD

Ascoltala qui ;)

"Without Me" è una canzone molto importante per Halsey. Non solo perché parla della fine di una relazione malsana (in tanti hanno visto riferimenti all'ex G-Eazy), ma anche perché è diventato il primo brano della cantante ad aver raggiunto la posizione numero 1 della prestigiosa Billboard Hot 100.

Per festeggiare questo traguardo, Halsey ha deciso di fare un sorpresa ai suoi fan e di pubblicare una nuova versione del singolo.

Si tratta di un remix nel quale ha partecipato anche il rapper statunitense Juice WRLD. Clicca play qui sotto per ascoltarlo!

Per Halsey questo è un periodo molto positivo, non solo musicalmente parlando. La cantante è stata vista in compagnia Yungblud: clicca qui per vedere la foto che confermerebbe la loro storia.

ph: press