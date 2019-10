Halsey e Avril Lavigne hanno cantato insieme “Girlfriend” vestite da Marilyn Manson e Madonna

Più iconiche di così!

La sera del 25 ottobre si è svolto a Los Angeles l'annuale party di Halloween organizzato da Halsey. Per l'occasione, gli invitati hanno dovuto rispettare il tema della festa, vestirsi da icone della musica degli anni '60, '70, '80 e '90.

Halsey ha scelto l'indimenticabile outfit sfoggiato da Marilyn Manson nel videoclip di "The Dope Show".

Visualizza questo post su Instagram resident goths. @marilynmanson Un post condiviso da halsey (@iamhalsey) in data: 26 Ott 2019 alle ore 12:13 PDT

Tra i momenti più alti del party c'è stato senza dubbio quando Halsey ha chiamato sul palco Avril Lavigne - vestita da Madonna - per cantare insieme "Girlfriend", successo dell'artista canadese uscito nel 2007. Impossibile essere più iconiche di così!

I can’t believe I got to witness Halsey and Avril Lavigne singing “Girlfriend” in the year 2019 !!!! ICONIC pic.twitter.com/f1dIHOunR4 — crystal (@iwanturmidnight) October 26, 2019

THIS IS THE MOST ICONIC THING IVE EVER SEEN pic.twitter.com/ZHLU4GqBkX — 𝙈𝙖𝙙𝙯⋆ 🍊 (@iammadz93) October 26, 2019

Ti ricordiamo che Halsey è in nomination agli MTV EMA 2019 in tre categorie. Vota QUI i tuoi artisti preferiti! Potrai vedere lo show in diretta su MTV, canale 130 di Sky, domenica 3 novembre.

A proposito di Halloween, ci sono tantissime celebrità che hanno deciso di vestirsi da Billie Eilish. Clicca qui per dare un'occhiata!

ph: getty images