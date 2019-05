Halsey: è arrivato il nuovo potentissimo video di “Nightmare” e c’è anche Cara Delevingne

Girl power

Non chiamatela signorina: Halsey è la queen del girl power nel nuovo video di "Nightmare" dove rende evidenti le frustrazioni di essere femmina nel 2019.

La clip riflette il testo, che vuole smascherare le pressioni che le ragazze e le donne sentono sul fatto di doversi sentire sempre accomodanti e delicate.

Un mondo che dice al genere femminile di sorridere o come deve usare il proprio corpo: "No, non sorriderò - canta l'artista - ma ti mostrerò i miei denti". Potentissima!

Cara Delevingne e Suki Waterhouse sono due dei volti noti che vedi nel video, in cui le protagoniste sono tutte donne:

"Nightmare" è uscito a una settimana di distanza da quando Halsey aveva annunciato il singolo a New York. Recentemente, la 24enne ha cancellato le foto su Instagram - che nell'universo delle pop star è il segno dell'inizio di una nuova era - e ha iniziato ad anticipare la canzone svelandone qualche frase.

Non è chiaro se "Nightmare" sarà un singolo a sé come "Without Me" o se farà parte di un nuovo progetto ma la mossa social sembra indicare la seconda opzione.

Sono passati due anni da "Hopeless Fountain Kingdom" e un altro album di Halsey sarebbe un sogno, altro che incubo!

ph: getty images