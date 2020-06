Halsey ha condiviso un’inedita versione di “Wipe Your Tears” per augurarti buon Pride Month

Giugno è il Pride Month e Halsey ha voluto celebrarlo nel migliore dei modi facendo un regalo inaspettato ai suoi fan. La cantante ha condiviso via social un'inedita versione di "Wipe Your Tears", bonus track presente nell'edizione giapponese del suo ultimo album "Manic".

Si tratta della demo della canzone, mai pubblicata prima d'ora. "So che andrò nei guai per questo - scrive la cantante nel tweet con l'audio del brano - ma buon Pride! Qui c'è per intero la versione originale di "Wipe Your Tears", la mia canzone preferita scritta da me sul tema 'women who love women'. Se l'audio viene rimosso non è colpa mia!"

Cosa aspetti, prima che venga tolto clicca play qui sotto!

prolly gon get in trouble for this but, happy pride ! here’s the full OG version of wipe your tears. my favorite wlw song of mine that ended up on a special release of Manic 🤷🏻‍♀️ if it gets taken down it ain’t my fault pic.twitter.com/2N7t6TMcM7