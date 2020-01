Hailee Steinfeld ha pubblicato l’intimo video di “Wrong Direction”, la canzone che parlerebbe di Niall Horan

<3

Hailee Steinfeld ha pubblicato il video ufficiale "Wrong Direction", il suo nuovo singolo che ha fatto molto parlare i fan per i presunti riferimenti nel testo al breakup con Niall Horan.

A differenza della canzone, nella clip non sembrerebbero esserci allusioni alla passata relazione. Nel video Hailee si mette a nudo, mostrandosi vulnerabile in tutte le sue umane fragilità. Sicuramente uno dei più personali e intimi che abbia mai realizzato, giudica tu stesso.

Tra le parti del testo di "Wrong Direction" che più hanno destato l'attenzione del pubblico, c'è senza dubbio quella che citerebbe un tradimento: "Lookin’ back, I probably should have known, but I just wanted to believe that you were out sleepin’ alone" ovvero "Guardando indietro probabilmente avrei dovuto saperlo, ma volevo credere che tu stessi dormendo da solo". Cliccando qui puoi leggere l'analisi delle lyrics della canzone.

ph: getty images