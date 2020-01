Grammy Awards 2020: anche Billie Eilish e Lizzo tra i performer annunciati

Ecco l'elenco completo!

Sono stati svelati i primi nomi delle star della musica che si esibiranno alla cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2020, in programma domenica 26 gennaio allo Staples Center di Los Angeles.

Billie Eilish, Lizzo (entrambe con il maggior numero di candidature, insieme a Lil Nas X), Aerosmith, Gwen Stefani e Blake Shelton sono i performer confermati dall'Academy fino ad ora.

Da qualche giorno si vocifera che ai Grammy Awards 2020 dovrebbe fare il suo tanto atteso comeback Demi Lovato. Usare il condizionale è d'obbligo dato che non è giunta alcuna conferma dall'artista. Stay tuned per saperne di più!

Rumors are circulating that #DemiLovato will make her musical comeback at the #GRAMMYs on January 26th. pic.twitter.com/EREdlqPrfX — Pop Crave (@PopCrave) January 8, 2020

Quest'anno ai Grammys ci sarà spazio anche per l'Italia: Andrea Bocelli e il trio Meduza sono candidati rispettivamente per Best Traditional Pop Vocal Album e Best Dance Recording. Clicca qui per leggere tutte le nomination!

ph: getty images