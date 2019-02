Grammy Awards 2019: Shawn Mendes e Miley Cyrus che cantano insieme “In My Blood” sono semplicemente perfetti

Adoriamo <3

Tra le performance più magiche della cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2019 c'è senza dubbio quella di Shawn Mendes e Miley Cyrus.

I due artisti si sono esibiti insieme sul palco dello Staples Center di Los Angeles, regalando al pubblico un'inedita interpretazione di "In My Blood", successo di Shawn contenuto nel suo ultimo album.

.@ShawnMendes & @MileyCyrus shake the room with a power-packed performance of “In My Blood.” pic.twitter.com/hf6gzRn8wC — Pop Crave (@PopCraveNet) 11 febbraio 2019

PLAYBOY 🐰 🎸 🐰🎸🐰🎸

Visualizza questo post su Instagram PLAYBOY 🐰 🎸 🐰🎸🐰🎸 Un post condiviso da Miley Cyrus (@mileycyrus) in data: Feb 10, 2019 at 9:17 PST

Il duetto Shawn/Miley è stato uno dei momenti più twittati dei Grammy 2019! Come poteva essere altrimenti?

Me after Shawn and Miley’s performance #GRAMMYs pic.twitter.com/vUYTc897Bj — Rosanna Peluso (@Rosannapeluso) 11 febbraio 2019

MILEY AND SHAWN KILLED THEIR PERFORMANCE 😭 #Grammys — Miley Smiler News (@MileySmilerNews) 11 febbraio 2019

miley and shawn have such powerful voices u wont ever convince me otherwise — tari (@bubyjeon) 11 febbraio 2019

Tra i vincitori di questa edizione dei Grammy Awards spiccano moltissime donne della musica, come Kacey Musgrave che si è aggiudicata ben 4 premi, Lady Gaga e Dua Lipa, rispettivamente a quota tre e due Grammy. QUI trovi la lista completa con tutti i vincitori!

