Gli effetti visivi del video di “Past Life” di Selena Gomez e Trevor Daniel ti lasceranno a bocca aperta

È arrivato il video della collaborazione di Selena Gomez con Trevor Daniel!



La cantante 27enne ha partecipato al remix di "Past Life", la cui versione originale è contenuta nel primo album in studio del 25enne intitolato "Nicotine".

All'inizio della clip, sono ripartiti dallo stile del lyric video in cui i due artisti cantavano in diretta Instagram, ognuno dalla propria casa.

Ma a un certo punto il collegamento si blocca sul viso di Selena Gomez e, mentre la telecamera gira, le sua guancia si trasforma in un paesaggio naturale. Da lì, tante altre vedute mozzafiato su prati verdi, alberi, fiumi, canyon, spiagge, montagne innevate che si confondono con i lineamenti della cantante. Schiaccia play e guarda tu stesso:

Nel testo, "Past Life" racconta di "tutte le cose a cui tendiamo ad aggrapparci e agli schemi che abbiamo" come avevano spiegato i due cantanti in un Q&A.

Cose e persone appartenenti a una "vita passata" che si lasciano alle spalle: "Sitting here, talking to myself/Thinking how I used to use you/Only thing I'm used to/Last night was the last night of my past life" canta Selena Gomez. In italiano: "Seduta qui, parlando con me stessa/Pensando a come ero abituata ad usarti/L'unica cosa a cui mi ero abituata/La scorsa notte è stata l'ultima notte della mia vita passata".

Se vuoi saperne di più su Trevor Daniel ecco qualche curiosità: il suo vero nome è Trevor Neill ed è nato a Los Angeles il 28 settembre 1994. È diventato molto conosciuto dopo che la sua canzone "Falling" ha spopolato su TikTok.

ph: getty images