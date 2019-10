Giusy Ferreri: in arrivo il nuovo singolo “Momenti perfetti”

Il 18 ottobre

Dopo averti fatto ballare per tutta l'estate con "Jambo", Giusy Ferreri è pronta a farti compagnia anche in autunno con la nuova canzone "Momenti perfetti".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giusy Ferreri (@giusyferreriofficial) in data: 14 Ott 2019 alle ore 2:21 PDT

Il singolo inedito uscirà il 18 ottobre, ma è già disponibile in pre-save e pre-order. Il brano - scritto da Roberto Casalino e Niccoló Verrienti, prodotto da Francesco Katoo Catitti - vuole essere una spinta al saper cogliere l'attimo e vivere nel presente, per apprezzare davvero quelle piccole cose semplici che in realtà costituiscono i "momenti perfetti" della vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giusy Ferreri (@giusyferreriofficial) in data: 26 Set 2019 alle ore 4:34 PDT

Giusy Ferreri è reduce dal successo di "Jambo", uno dei tormentoni dell'estate 2019 realizzato insieme agli hitmaker Takagi & Ketra. Qualche mese fa, in occasione delle presentazione del brano, abbiamo avuto il piacere di incontrarli tutti e tre: clicca play qui sotto per vedere la video intervista!

ph: ufficio stampa