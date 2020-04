Giulia Salemi ti aspetta a VH1-Ti chiama a casa con Nicolò De Devitiis

Live su Instagram alle 16.00

A combattere la noia di questo lunedì pomeriggio ci pensa Giulia Salemi con la sua carica di simpatia. Sarà lei, infatti, l'ospite della puntata di oggi- 6 aprile - di VH1 - Ti chiama a casa!

Alle 16.00 Nicolò De Devitiis si collegherà con lei in diretta sull'account Instagram degli amici di VH1 per fare una bella chiacchierata dalle loro rispettive case. Come nelle scorse puntate del format, sarà un bel modo di trascorrere il tempo insieme anche se distanti, oltre che tenere alto il morale in questo periodo così complicato.

#iorestoacasa #alonetogether

ph: ufficio stampa