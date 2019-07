Giordana Angi: fuori ora il video del nuovo singolo “Chiedo di non chiedere”

Scritto dal lei stessa

Da oggi, venerdì 12 luglio, puoi vedere il video ufficiale di "Chiedo di non chiedere", nuovo singolo Giordana Angi estratto dall'album (già certificato oro) "Casa".

Mettiti comodo e clicca play qui sotto!

A proposito di questa canzone, scritta da lei stessa, Giordana ha dichiarato:

"Chiedo di non chiedere nasce da un riff di chitarra e da una melodia improvvisata che mi piaceva cantare. Il testo è stato pensato per ricostruire una serata in cui ci si innamora di nuovo, liberamente, di nuovo. E ci si sente vivi, un po’ come quando canto questo brano. Liberi di amare e di lasciarsi andare".

Da fine luglio Giordana Angi sarà in tour in giro per l'Italia, di seguito trovi il calendario concerti:

25 luglio Belvedere di San Leucio Loc. San Leucio, CASERTA

1 agosto Arena del mare BISCEGLIE (BA)

4 agosto Anfiteatro PARTANNA (TP)

05 agosto Anfiteatro Comunale ZAFFERANA ETNEA

20 agosto Anfiteatro dei Ruderi DIAMANTE (CS)

23 agosto Teatro D’Annunzio PESCARA

30 agosto Arena Mandolfi SANT'ELPIDIO A MARE (FM)

07 settembre Piazza dei Cavalieri PISA

6 ottobre Alcatraz MILANO

11 ottobre Atlantico ROMA

ph: ufficio stampa Virgin Records, credito Jamie Robert Othieno