GionnyScandal: in arrivo il singolo estivo “Pesca”

Sarà tuo il 27 maggio

GionnyScandal ha annunciato l'uscita della sua nuova canzone estiva intitolata "Pesca": potrai ascoltarla in loop da mercoledì 27 maggio!

Il brano è stato prodotto da Sam Lover, scritto dallo stesso GionnyScandal e sarà il suo primo pezzo in chiave reggaeton.

Il cantante ha descritto il suo nuovo singolo con queste parole:

"Pesca vuole essere una canzone leggera e spensierata in grado di farci distrarre anche solo per un attimo da tutto quello che ci è successo nell’ultimo periodo. Abbiamo necessità di evadere e di ritrovare la gioia di vivere. In questo la musica ci può aiutare e con il suo ritmo è in grado di tenerci vivi. Pesca è un singolo in veste reggaeton, un pezzo estivo che nasce proprio con lo spirito di far ballare, non importa se a casa o se in spiaggia, l’importante è lasciarsi trasportare dalle vibrazioni positive che solo la musica è in grado di regalarci… D’ora in poi non voglio sentirmi legato a nessun genere musicale in particolare, desidero solo produrre la musica che mi piace e se mi va di fare un pezzo reggaeton, come in questo caso, lo faccio senza troppi pensieri. La musica è movimento e ispirazione per cui non possiamo limitarci nei testi e nelle sonorità".

ph: ufficio stampa