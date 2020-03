Gianni Bismark ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Gianni Nazionale”

Fuori il 6 marzo

Un anno dopo l'uscita dell'album "Re senza corona", Gianni Bismark ha annunciato l'arrivo del singolo inedito "Gianni Nazionale", disponibile da venerdì 6 marzo.

Di seguito trovi la copertina del brano.

Visualizza questo post su Instagram Gianni Nazionale fuori il 06/03... Primo singolo dell album...iniziate a Presalvare 🌹 Un post condiviso da Gianni Bismark (@giannibismark) in data: 3 Mar 2020 alle ore 3:13 PST

La canzone è un primo assaggio del nuovo disco di Gianni Bismark in uscita prossimamente.

Gianni Bismark è un rapper romano cresciuto nel quartiere Garbatella e con una grande passione per il calcio e per la Roma, a tal punto da scegliere il suo nome d'arte come omaggio al calciatore Gianni Guigou. Nel 2015 esce il suo primo mixtape, seguito l'anno successivo dal suo disco d'esordio "Sesto senso".

