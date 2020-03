Gianni Bismark: “Nati diversi” è il titolo del nuovo album

In arrivo il 27 marzo

Gianni Bismark ha svelato titolo e data d uscita del nuovo disco: "Nati diversi" sarà tuo il 27 marzo! In attesa di conoscere la tracklist e le collaborazioni presenti nel progetto, qui sotto puoi dare un'occhiata alla copertina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Bismark (@giannibismark) in data: 12 Mar 2020 alle ore 6:00 PDT

"Il titolo del disco – racconta il rapper romano– è un omaggio a tutte quelle persone che si sentono vere in un mondo troppo spesso fatto di costruzioni e finzione. Viviamo circondati da falsi ben costruiti che si mostrano ogni giorno sui social network in un modo ma che nella vita reale non assomigliano affatto ai personaggi che si sono costruiti".

"Nati diversi" conterrà anche "Gianni Nazionale", il nuovo singolo appena rilasciato che puoi ascoltare di seguito.

ph: ufficio stampa, credito Claudia De Nicolò