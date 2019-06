“Genie in a Bottle” di Christina Aguilera compie 20 anni: fai il quiz sulla canzone!

VENTI

"Genie in a Bottle", la canzone che ha lanciato nell'Olimpo delle star della musica Christina Aguilera, ha appena spento le sue prime 20 candeline.

Per celebrare questo anniversario, noi di MTV abbiamo pensato di prepararti un quiz che mette alla prova la tua conoscenza sulla canzone. 3, 2, 1, VIA!

A proposito di hit del passato, non perderti Best Summer Song Ever, la sfida che mette a confronto le canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle tue estati degli ultimi 10 anni. Ogni martedì sera, intorno alle 21.00, sulle Instagram Stories di MTV Italia potrai votare le tue preferite.

ph: getty images