Gemitaiz e MadMan insieme per due speciali concerti nei palazzetti di Roma e Milano

A marzo

Fan di Gemitaiz e MadMan, qui c'è la notizia che stavate aspettando da tempo! I due rapper hanno annunciato due concerti insieme in altrettanti importanti location: il palazzo dello sport di Roma (13 marzo 2020) e il Mediolanum Forum di Milano (20 marzo).

Visualizza questo post su Instagram VELENO 7 DISCO D’ORO🧪🦠🔑💰 Un post condiviso da ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Tanta Roba Label © (@thetruegemitaiz) in data: 1 Lug 2019 alle ore 6:18 PDT

I due show saranno l'occasione per ripercorrere al meglio la storia musicale di Gemitaiz e MadMan, forti dei successi dei loro dischi da solisti, ma capaci di completarsi in duo come pochi.

I biglietti per il concerti di Roma e Milano saranno in vendita su Ticketone a partire dalle ore 12.00 di lunedì 29 luglio e nei punti vendita abituali dalle ore 11.00 di lunedì 5 agosto.

"Veleno 7" è l'ultimo super singolo realizzato dai due rapper, il cui video li vede vestire i panni dei protagonisti dei film più iconici degli anni '80 e '90. Clicca play qui sotto per capire di cosa stiamo parlando.

ph: ufficio stampa, credito Lettergram