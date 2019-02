Gazzelle ha annunciato le prime date del Punk Tour Estate 19

Ecco dove e quando

Dopo i palazzetti e i club, Gazzelle tornerà a esibirsi live in giro per l'Italia anche la prossima estate. Il cantautore romano ha appena annunciato le prime date della nuova leg del Punk Tour.

Dai un'occhiata qui sotto per saperne di più!

Sabato 6 luglio - Roma Summer Fest

Cavea Auditorium Parco della Musica

Venerdì 12 luglio - Bologna Sonic Park

presenta Indimenticabile Festival @ Arena Parco Nord

I biglietti per questi concerti saranno disponibili su Ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di giovedì 14 febbraio e in tutte le rivendite autorizzate dalle ore 11.00 di domenica 17 febbraio.

Di seguito trovi invece un comodo recap con le date indoor di Gazzelle.

Palasport

Mercoledì 27 febbraio 2019 || Rimini @ RDS Stadium – DATA ZERO

Venerdì 1° marzo 2019 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 3 marzo 2019 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Club

Mercoledì 6 marzo 2019 || Firenze @ Tuscanyhall

Giovedì 7 marzo 2019 || Firenze @ Tuscanyhall – SOLD OUT

Sabato 9 marzo 2019 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia – SOLD OUT

Venerdì 15 marzo 2019 || Napoli @ Teatro PalaPartenope

Sabato 16 marzo 2019 || Modugno (BA) @ Demodè Club – SOLD OUT

Domenica 17 marzo 2019 || Maglie (LE) @ Industrie Musicali

Giovedì 21 marzo 2019 || Bologna @ PalaEstragon – SOLD OUT

Domenica 24 marzo 2019 || Brescia @ LattePiuLive

Sabato 30 marzo 2019 || Senigallia (AN) @ Mamamia

Domenica 31 marzo 2019 || Perugia @ Afterlife Club – SOLD OUT

Domenica 7 aprile 2019 || Padova @ Gran Teatro Geox

ph: getty images