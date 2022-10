Gaia recupererà il suo Alma tour nella primavera 2023: segnati le nuove date

Appuntamento a marzo e aprile

Per rivedere dal vivo Gaia dovrai avere ancora un po' di pazienza. L'artista, infatti, ha annunciato la nuova riprogrammazione del suo Alma Tour che, per motivi indipendenti dalla sua volontà, è stato rimandato a marzo e aprile 2023.

Di seguito trovi tutte le nuove date con i relativi recuperi:

Martedì 21 marzo 2023 | POZZUOLI (NA) @ Duel Beat

(inizialmente prevista per il 20 ottobre 2022)

Giovedì 23 marzo 2023 | FIRENZE @Viper Theatre

(inizialmente prevista per martedì 18 ottobre 2022)

Lunedì 27 marzo 2023 | TORINO @Hiroshima Mon Amour

(inizialmente prevista per mercoledì 12 ottobre 2022)

Mercoledì 29 marzo 2023 | MILANO @Santeria Toscana 31- NUOVA VENUE

(data inizialmente prevista per sabato 22 ottobre 2022 @Fabrique)

Mercoledì 05 aprile 2023 | ROMA @Monk -NUOVA VENUE

(data inizialmente prevista per sabato 15 ottobre 2022 @Atlantico Live)

Vivo Concerti, il promoter della tournée, fa sapere che i biglietti già acquistati restano validi.

"Fin dalla sua nascita questo Tour non ha avuto vita facile - scrive Gaia su Instagram - Inizialmente è stato spostato per la difficile situazione sanitaria degli ultimi anni e adesso per tutte le complicazioni che quest’ultima si sta trascinando. Io e il mio Team abbiamo lavorato duramente ad Alma, alla sua storia e ad uno show che potesse raccontare qualcosa di più, che non fosse solo musica. Ora ci ritroviamo ad affrontare un sentimento che è un misto di frustrazione e di consapevolezza, perché l’attesa porta con se un sapore dolce amaro, ma anche l’aumento del desiderio, che tratterremo addosso fino al momento di sudarlo sotto palco. Ci rifiutiamo di vedere questo pazientare come un ostacolo, perché per noi 'ostacolo' è sinonimo di 'opportunità' e 'opportunità' è sinonimo di NUOVA MUSICA. Vi aspetto. Con estremo Amore, G."

ph: ufficio stampa