Francesco Bertoli annuncia l’uscita del nuovo disco “Carpe Diem”

Sarà tuo il 27 marzo

Venerdì 27 marzo Francesco Bertoli pubblicherà il suo nuovo album di inediti intitolato "Carpe Diem". Un anticipo del progetto è il singolo "Mc Donald’s", che puoi ascoltare qui sotto.

Di seguito, invece, trovi la tracklist del progetto:

Carpe Diem

Mc Donald's

Buio Pesto

La Mia Città

Eri Una Festa

Roxanne

Ognuno Per Sé

Geloso

Ballo Come Celentano

Io Che Amo Solo Te

Milanese, classe 1996, Francesco si innamora della musica da piccolissimo. A soli 6 anni inizia a studiare canto, studio al quale ha poi affiancato quello del pianoforte e la passione per il beatbox. Durante la sua adolescenza Francesco ha sperimentato diversi generi musicali, come il rock, il soul, il blues, l'R&B. Ha fatto parte dei Jarvis, gruppo con il quale l'MTV New Generation Award nel 2015.

ph: ufficio stampa