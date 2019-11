Francesca Michielin ha annunciato un concerto al Carroponte di Milano (in attesa del nuovo album)

Yessa!

Sono giorni carichi di novità peri fan di Francesca Michielin!

Venerdì 15 novembre vedrà la luce il singolo inedito "Cheyenne", prodotto dall'hitmaker Charlie Charles e scritto da Alessandro Raina, Davide Simonetta e Mahmood. La canzone è un primo anticipo del nuovo album di Francesca in arrivo nella primavera 2020. Il suo ultimo disco in studio è "2640", uscito a gennaio 2018.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Michielin (@francesca_michielin) in data: 11 Nov 2019 alle ore 11:00 PST

Ma le belle notizie non finiscono qui, dato che la cantante e musicista originaria di Bassano del Grappa ha anche annunciato un concerto in programma al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) il prossimo 20 settembre. I biglietti per lo show saranno disponibili in prevendita su ticketone.it dalle ore 11.00 del 15 novembre e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 20 novembre.

ph: press