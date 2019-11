Francesca Michielin: in arrivo il nuovo singolo con Charlie Charles “Cheyenne”

Can't wait!

Francesca Michielin ha in serbo delle grandi novità per i suoi fan! La prima ufficializzata riguarda il nuovo singolo intitolato "Cheyenne" e realizzato insieme a Charlie Charles. Potrai ascoltarlo come se non ci fosse un domani dal 15 novembre.

Dai un'occhiata qui sotto alla copertina!

A proposito del brano e del featuring, Francesca ha scritto:

"È difficile scegliere quei pochi suoni, giusti, avvolgenti, che esaltino il testo, che non schiaccino la voce, che sappiano emozionarti. Charlie Charles è il produttore perfetto per Cheyenne perché ha saputo renderla per ciò che è nella natura del brano: non avere sovrastrutture e arrivare dritta al cuore come una freccia."

Tutto quello che tocca Charlie Charles - nome d'arte di Paolo Alberto Monachetti - si trasforma in hit. "Cara Italia" di Ghali, "Soldi" di Mahmood e l'ultimo tormentone estivo "Calipso", sono solo alcuni esempi di successi prodotti dalle sue sapienti mani.

Tornando a Francesca Michielin, "Cheyenne" sarà l'inizio della sua nuova era musicale. L'ultimo album della cantate e musicista di Bassano del Grappa è "2640", uscito a gennaio 2018. Di seguito puoi riascoltare uno dei singoli di maggior successo del progetto, "Vulcano".

