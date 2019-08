Florence + The Machine e The 1975 a Milano: le anticipazioni sulle scalette dei concerti

Venerdì 30 agosto

Florence + The Machine e The 1975 sono gli headliner della prima giornata dell'edizione 2019 di Milano Rocks, manifestazione musicale che si terrà al Mind Milano Innovation District Area Expo.

Le due formazioni saliranno sul palco nella giornata di venerdì 30 agosto. Per arrivare preparato agli show, qui sotto trovi le scalette dei precedenti concerti tenuti dalle band nei festival in giro per l'Europa. L'ordine delle canzoni resterà lo stesso o ci saranno delle sorprese?

Scaletta Florence + The Machine, Sziget (Budapest), 12 agosto

1. June

2. Hunger

3. Ship to Wreck

4. Queen of Peace

5. Patricia

6. Dog Days Are Over

7. 100 Years

8. Moderation

9. You Got the Love

10. Cosmic Love

11. Delilah

12. What Kind of Man

Encore:

13. No Choir

14. Big God

15. Shake It Out

Scaletta The 1975, Glasgow Summer Sessions, 25 agosto

1. People

2. Give Yourself a Try

3. TOOTIMETOOTIMETOOTIME

4. She's American

5. Sincerity Is Scary

6. It's Not Living (If It's Not With You)

7. Love Me

8. I Couldn't Be More in Love

9. Loving Someone

10. Depth

11. Robbers

12. fallingforyou

13. I Like America & America Likes Me

14. Somebody Else

15. Girls

16. I Always Wanna Die (Sometimes)

Encore:

17. Love It If We Made It

18. Chocolate

19. Sex

20. The Sound

