Finneas, il fratello di Billie Eilish, ha annunciato l’uscita del suo primo EP “Blood Harmony”

In arrivo a ottobre

Se anche tu adori la musica di Billie Eilish, allora non potrai fare a meno di apprezzare questa notizia che riguarda il fratello Finneas. Il ragazzo, classe 1997, è co-autore e produttore del disco di debutto della sorella "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica.

Finneas ora ha annunciato l'uscita del suo primo EP intitolato "Blood Harmony" e che vedrà la luce il 4 ottobre. Come primo assaggio è già stato rilasciato il singolo "Shelter", che puoi ascoltare di seguito.

A proposito della scelta di chiamare l'EP "Blood Harmony", Finneas ha dichiarato:

"Mi piacerebbe che questo titolo rimanesse ambiguo per gli ascoltatori e che tutti potessero dargli il significato che desiderano. L'uso più comune del termine ‘blood harmony’ è un'espressione inglese per descrivere quando i fratelli cantano insieme, quella chimica biologica, penso che parli da sé".

ph: getty images