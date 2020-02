“Fai rumore” di Diodato è disco d’oro!

Solo applausi per lui

Dopo la vittoria a Sanremo 2020 e la prima posizione - per due settimane consecutive - della classifica singoli Top Of The Music (GfK), arriva un nuovo riconoscimento per Diodato: la sua bellissima "Fai Rumore" è stata certificata disco d'oro!

"Fai rumore" fa parte del nuovo album di Diodato intitolato "Che vita meravigliosa", pubblicato qualche giorno fa. In occasione del lancio del progetto, noi di MTV abbiamo avuto il piacere di incontrare il cantautore. Dai un'occhiata alla video intervista qui sotto!

ph: ufficio stampa