Fabrizio Moro ha annunciato i concerti del tour 2018

Sarà un'estate caldissima per Fabrizio Moro.

Dopo il concerto evento allo Stadio Olimpico di Roma in programma il 16 giugno, il cantante di “Non mi avete fatto niente” partirà in giro per l'Italia con il suo tour 2018.

Qui di seguito trovi i concerti annunciati fino ad ora: segnati quello più vicino a te!

13 luglio – Piazza Garibaldi – Cervia (RA)

14 luglio – Piazza Loggia – Brescia

16 luglio – Piazza degli Scacchi – Marostica (VI)

20 luglio – Parco Europa – Cervignano del Friuli (UD)

28 luglio – Arenile – Napoli

17 agosto – Arena Virgilio – Gaeta (LT)

18 agosto – Teatro D'Annunzio – Pescara

21 agosto – Piazza Duomo –Trani (BA)

22 agosto – Piazza dei Libertini – Lecce

24 agosto – Summer Arena – Soverato (CZ)

I biglietti per le prime date degli show estivi di Fabrizio Moro sono già disponibili in prevendita sul circuito TicketOne e in tutte le rivendite autorizzate.

ph: ufficio stampa Parole e d'intorni, credito Simone Cetorelli