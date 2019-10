Fabri Fibra e Franco 126 insieme nella nuova canzone “Come mai”

Ascoltala qui!

In questo New Music Friday spicca anche il nuovo singolo di Fabri Fibra, realizzato con Franco 126. La canzone si intitola "Come mai" e puoi ascoltarla di seguito.

Il brano è stato scritto oltre che da Fibra e Franco 126, anche da Calcutta, ed è stato prodotto da Dardust. "Come mai" è uno degli inediti presenti in "Il Tempo Vola (2002-2020)", il primo greatest hits del rapper di Senigallia, in uscita il 25 ottobre. Il progetto raccoglierà il meglio della sua carriera più una serie di chicche: clicca qui per saperne di più!

L'ultimo album in studio di Fabri Fibra è "Fenomeno", uscito il 7 aprile 2017. Tra i singoli più amati estratti dal progetto c'è senza dubbio "Stavo pensando a te", che puoi riascoltare qui sotto.

ph: press