Gli Ex-Otago hanno annunciato uno speciale concerto a Genova in programma a febbraio

Il 15 per la precisione

Nel bel mezzo del loro La Notte Chiama Tour, gli Ex-Otago hanno fatto un grande annuncio. Per celebrare nel migliore dei modi un anno indimenticabile, la band ha annunciato uno speciale concerto nella loro città natale, Genova. Il 15 febbraio 2020 il gruppo salirà sul palco dell'RDS Stadium per quello che di preannuncia "il loro live più importante di sempre".

“Questa di Genova è una tappa obbligata, perché la musica degli Ex-Otago parla da sempre di questi luoghi: non vediamo l’ora di far vivere Corochinato nella sua città di nascita, assieme a tutte le persone che ci hanno ispirato e che ne fanno parte", hanno dichiarato Maurizio Carucci e compagni.

Per i ragazzi si tratta di un sogno che si realizza dopo 17 anni di carriera, un evento che simboleggia la chiusura di un cerchio. Se anche tu vuoi partecipare al concerto degli Ex-Otago all'RDS Stadium di Genova sappi che i biglietti saranno in vendita dalle ore 16.00 di martedì 30 luglio su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dal 6 agosto.

ph: ufficio stampa Goigest, credito Lorenzo Santagada